€ Wirken Antidepressiva besser mit zusätzlich Vitamin B?
Was die Studienlage sagt
Eine ausreichende Versorgung mit B-Vitaminen soll das Ansprechen auf Antidepressiva verbessern und den Therapieverlauf positiv beeinflussen. Plausibel ist das, aber eindeutig nachgewiesen ist es nicht.
Vor allem bei schweren Depressionen zählen Antidepressiva zu den empfohlenen Behandlungsmöglichkeiten. Eine umfangreiche Übersichtsstudie zeigte, dass alle gängigen Antidepressiva einer Behandlung mit Placebo überlegen waren, allerdings mit weitgehend nur moderaten Effekten.1