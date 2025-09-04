Verstecktes Natrium in Brausetabletten

Informationslücke vor allem für Bluthochdruck-Patient:innen
Brausetabletten mit Vitaminen oder Mineralstoffen schmecken typischerweise süß, manchmal säuerlich, jedoch nie salzig. Trotzdem können sie jede Menge Natrium enthalten. Das ist aber nicht immer erkennbar.
Viele Menschen in Deutschland essen zu viel Salz. Wohlwissend, dass das darin enthaltene Natrium ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann, versuchen viele, stark salzhaltige Lebensmittel wie Wurst, Käse oder Pizza seltener zu essen. Doch es gibt eine weitere versteckte Natriumquelle (…)