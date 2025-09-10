Zum Inhalt springen
©Floortje_iStock

Vakuumversiegelung zur Wundheilung

Keine Vorteile bei der Wundbehandlung

Schwer heilende großflächige Wunden an den Beinen können mit einer Vakuumversiegelungstherapie behandelt werden. Diese kann in Deutschland seit 2020 auch abgerechnet werden. Nun zeigt eine große Studie keine Vorteile der technisch aufwendigen Therapie.

Während kleine Wunden mit einem Pflaster oder einer Naht versorgt werden können, sind großflächige und verunreinigte Wunden schwieriger zu behandeln. Insbesondere bei Patient:innen mit Diabetes oder geschwächtem Immunsystem treten aufgrund von erh� (…)

Stand: 10. September 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2025 / S.25

