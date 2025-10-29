Zum Inhalt springen
© Jakob Frey-Schaaber

SGLT-2-Hemmer: Nebenwirkung Ketoazidose

Gefährliche Übersäuerung des Blutes droht

Eine Übersäuerung des Blutes mit Ketonkörpern ist eine schwere Stoffwechselstörung und seltene Nebenwirkung von SGLT2-Hemmern wie Dapagliflozin und Empagliflozin. Ursprünglich war diese Medikamentengruppe für Diabetes zugelassen. Mittlerweile wird sie auch bei Patient:innen mit Herzinsuffizienz oder chronischer Nieren­insuffizienz eingesetzt. Es war lange unklar, ob Ketoazidosen auch bei Patient:innen ohne Diabetes auftreten können. Zwei aktuelle Auswertungen aus Europa und Japan legen dies nun nahe.1

Stand: 29. Oktober 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2025 / S.22

Schlagwörter