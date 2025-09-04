RSV-Impfung mit Nirsevimab

Vorteile auch für gesunde Kleinkinder nachgewiesen
Nirsevimab (Beyfortus®) ist seit November 2022 für Säuglinge in ihrer ersten Infektionssaison zugelassen, um Erkrankungen der unteren Atemwege durch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) vorzubeugen. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.
Um Säuglinge vor einer RSV-Infektion zu schützen, sollen sie vor ihrer ersten Herbst-Winter-Saison eine einmalige passive Immunisierung mit dem Antikörper Nirsevimab erhalten, so die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO)1 (wir berichteten). Die Erstattungs (…)