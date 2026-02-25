Promethazin: Nicht für Kinder unter 6 Jahren

Gefährliche Nebenwirkungen on Psychiatriemedikament
Promethazin (Atosil®) wird verwendet bei Unruhe- und Erregungszuständen im Rahmen psychiatrischer Grunderkrankungen. Jetzt wurde die Anwendung des Medikaments bei Kindern unter sechs Jahren verboten, weil es „zu zentralnervösen und psychiatrischen Nebenwirkungen führen kann.“ Dazu zählen insbesondere Halluzinationen und aggressives Verhalten.1
Das ist aber nicht alles: Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren sollten aufgrund des Risikos für fatale Atemdepression nur bei zwingender Indikat (…)