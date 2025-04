Nutzen und Schaden von Cholesterin-Senkern

Ist es immer sinnvoll, erhöhte Cholesterin-Werte medikamentös zu senken?

Bei erhöhten Blutfettwerten sollten Patient:innen grundsätzlich zunächst ihren Lebensstil ändern: sich mehr bewegen, ihre Ernährung umstellen, bei Bedarf abnehmen und aufhören zu rauchen. Deshalb können Ärztinnen und Ärzte Medikamente zur Senkung der Blutfette nur in bestimmten Fällen verschreiben. Die Bedingungen, unter denen sie Rezepte für Cholesterin-Senker ausstellen können, änderten sich vor Kurzem.

Wann Statine nehmen?

Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen zwar künftig für mehr Patient:innen die Behandlung mit Medikamenten, die die Blutfettwerte senken. Eine Verordnung ist dennoch nicht in jedem Fall sinnvoll. Wann die gesetzlichen Krankenkassen Cholesterin-Senker aus der Gruppe der Statine zahlen.

Statine: Zielwert oder feste Dosis?

Statine gelten für die Behandlung einer koronaren Herzkrankheit (KHK) neben einem gesunden Lebensstil als Mittel der ersten Wahl, wenn eine medikamentöse Therapie angezeigt ist. Seit Langem schwelt ein Streit unter Fachleuten, wie Statine in dieser Situation am besten eingesetzt werden: Ist es sinnvoll, die Dosis so lange zu erhöhen, bis bestimmte Zielwerte des LDL-Cholesterins erreicht sind? Das erfordert regelmäßige Kontrollen des Cholesterin-Werts. Oder reicht es, ein Statin einfach in einer festen Dosis einzunehmen? Wie sich die Therapie-Strategien bei KHK beurteilen lassen.

Nutzen und Risiken von Statinen

Bei erhöhten Cholesterinwerten kann es häufiger zu Herzinfarkten und Schlaganfällen kommen. Wie groß das Risiko dafür tatsächlich ist, hängt allerdings von weiteren Faktoren ab: Ob zum Beispiel zusätzlich hoher Blutdruck, Übergewicht oder bereits eine Arteriosklerose (Ablagerungen in den Gefäßen) vorliegen oder die Betroffenen sogar schon einmal einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten. Gerade wenn noch keine Herz-Kreislauf-Erkrankung besteht, aber hohe Cholesterinwerte gemessen werden und es auch noch andere Risikofaktoren für Arteriosklerose gibt, stellt sich die Frage: Sind neben einem herzgesunden Lebensstil zusätzlich Cholesterin-Senker nötig?

