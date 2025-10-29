Zum Inhalt springen
An elderly person holding glass of water and assorted pills, medication management, healthcare, close up

Medikationsplan: Medikamente im Überblick

Wie der elektronische Medikationsplan medizinische Behandlungen erleichtern soll

Wenn Patient:innen täglich mehrere Arzneistoffe in unterschiedlichen Dosierungen und zu verschiedenen Zeiten einnehmen müssen, wird es schnell unübersichtlich. Ein Medikationsplan soll die Orientierung erleichtern und steht Versicherten unter bestimmten Bedingungen zu. Was Patient:innen dazu wissen sollten.

Patient:innen, die gleichzeitig mehr als drei verschreibungspflichtige Medikamente für mindestens 28 Tage einnehmen müssen, können eine Auflistung all ihrer Arzneimittel bekommen. In diesem sogen (…)

Stand: 29. Oktober 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2025 / S.17

Schlagwörter