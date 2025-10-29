Medikationsplan: Medikamente im Überblick

Wie der elektronische Medikationsplan medizinische Behandlungen erleichtern soll
Wenn Patient:innen täglich mehrere Arzneistoffe in unterschiedlichen Dosierungen und zu verschiedenen Zeiten einnehmen müssen, wird es schnell unübersichtlich. Ein Medikationsplan soll die Orientierung erleichtern und steht Versicherten unter bestimmten Bedingungen zu. Was Patient:innen dazu wissen sollten.
Patient:innen, die gleichzeitig mehr als drei verschreibungspflichtige Medikamente für mindestens 28 Tage einnehmen müssen, können eine Auflistung all ihrer Arzneimittel bekommen. In diesem sogen (…)