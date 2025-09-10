€ Finasterid bei Haarausfall: Suizidgefahr, – Spray bedeutet auch Risiko für Frauen
Fruchtschädigendes Spray geht leicht durch die Haut
Finasterid wird gegen Haarausfall bei Männern verschrieben. Es ist wegen erheblicher Nebenwirkungen wie Libidoverlust, Erektionsstörungen und Depressionen ein problematisches Mittel. Schwangere und Frauen im gebärfähigen Alter sollten mit dem Wirkstoff nicht in Berührung kommen, weil er fruchtschädigend ist. Auch für Kinder ist eine versehentliche Aufnahme problematisch.
Seit 2022 ist Finasterid in Deutschland auch als Spray zum Auftragen auf die Kopfhaut im Handel. Die US-Aufsichtsbehörde FDA war (…)