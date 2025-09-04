Celecoxib gegen Migräne

Teure Trinklösung wirkt nicht besser als ASS oder Ibuprofen
Seit Februar 2025 darf das Arthritismedikament Celecoxib auch gegen Migräne eingesetzt werden, doch direkte Vergleiche mit anderen Medikamenten fehlen. Was taugt der Wirkstoff?
Als Standard bei leichten bis mittelschweren Migräneattacken gelten Schmerzmittel wie Azetylsalizylsäure (ASS) und Ibuprofen, sie wirken öfter auch bei schweren Attacken.1 Jetzt ist auch Celecoxib als Trinklösung gegen Migräne zugelassen worden. Den Wirkstoff gibt es in Kapselform seit 25 Jahren. Er wird bislang bei rheumatoi (…)