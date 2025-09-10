Zum Inhalt springen
© Jakob Frey-Schaaber

Antibiotikum Azithromycin seltener nutzen

Resistenzen sollen zurückgedrängt werden

Das seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzte Antibiotikum Azithromycin soll in der EU künftig deutlich seltener verwendet werden. Mit diesem Medikament kommt es besonders häufig zu Resistenzbildung bei Bakterien, weil es lange im Körper verbleibt. Daher sind immer mehr Bakterien unempfindlich gegen Azithromycin. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Wirkstoff zu häufig und zu sorglos verschrieben wurde.

Drei Anwendungsgebiete, in denen der Nutzen ohnehin fraglich ist, wurden komplett gestrichen: mo (…)

Stand: 10. September 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2025 / S.22

Schlagwörter