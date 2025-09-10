Zum Inhalt springen
©SB Arts Media_iStock

Wie gut wirkt Melatonin bei Schlafstörungen?

Belege aus klinischen Studien fehlen

Melatonin wird offensiv als Einschlafhilfe beworben. Doch wie gut das schlafregulierende Hormon wirkt, wenn man es in Form von Tabletten, Kapseln, Tropfen, Sprays oder sogar als Gummibärchen einnimmt, ist nicht gut untersucht.

Menschen, die unter Einschlaf- und Durchschlafstörungen leiden, begegnen in der Werbung zahlreichen Angeboten für melatoninhaltige Produkte. Diese als Einschlafhilfe angepriesenen Mittel erwecken den Anschein, Arzneimittel zu sein. Rechtlich gelten sie jedoch als Nahrungsergänzu (…)

Stand: 10. September 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2025 / S.16

