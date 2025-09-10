Zum Inhalt springen
©andrei_r_iStock

Wenn Versorgung mehr schadet als nützt

Vom Überfluss und Mangel in der Allgemeinmedizin

Zu viel Versorgung kann genauso schaden wie zu wenig. Unnötige Behandlungen belasten nicht nur Patient:innen, sondern auch das Gesundheitssystem. Dr. Andrea Siebenhofer-Kroitzsch zeigt auf, wie Über- und Unterversorgung entstehen – und was dagegen hilft.

Prof. Dr. med. univ. Andrea Siebenhofer-Kroitzsch ist Universitätsprofessorin für Chronische Krankheit und Versorgungsforschung am Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Außerdem ist sie Universitätsprofessor (…)

Stand: 10. September 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2025 / S.19

Schlagwörter