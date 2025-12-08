Welche Vor- und Nachteile haben Methoden zur Geburtseinleitung?

Risiken für Mutter und Kind lassen sich reduzieren

Nicht alle Geburten setzen so spontan ein, wie es laut der Überlieferung bei Maria war, als sie ihren Sohn Jesus in einer Futterkrippe in einem Stall bei Bethlehem zur Welt brachte. Dieses Ereignis feiern Christ:innen in aller Welt bald zum 2025. Mal.

Weihnachten kommt meistens schneller als man denkt, das ist bei manchen Geburten anders: Manchmal lassen die Wehen auf sich warten. Wenn sie in der 37. Schwangerschaftswoche noch nicht eingesetzt haben, können Hebammen und andere Geburtshelfer:innen erwägen, die Geburt einzuleiten. Dabei können sie auf verschiedene Methoden zurückgreifen, nicht-medikamentöse und medikamentöse. Doch was weiß man über die unterschiedlichen Mittel? Welche Vor- und Nachteile haben sie?

Das GPSP-Magazin warnte vor einiger Zeit vor sogenannten „Wehencocktails“, die Rizinusöl und Alkohol enthalten. Auch wenn es sich bei Rizinus um einen Stoff aus der Natur handelt, so ist das Öl als Wehenförderer – noch dazu gemixt mit Alkohol – keineswegs unbedenklich. In unserer aktuellen Ausgabe 06/2025 greifen wir das Thema Geburtseinleitung in zwei Beiträgen auf und stellen neue Erkenntnisse zu unterschiedlichen Methoden vor.

Geburtseinleitung ohne Medikamente?

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) untersuchte kürzlich im Rahmen des „Themenchecks Medizin“ nicht-medikamentöse Methoden zur Geburtseinleitung. Dazu zählen zum Beispiel Akupressur, Akupunktur, Nelken- und Nachtkerzenöl, aber auch Geschlechtsverkehr und das oben erwähnte Rizinusöl. Die Forschenden schauten sich zwölf Studien an, die Nutzen und Risiken dieser Methoden untersuchen. Viele Fragen zur nicht-medikamentösen Geburtseinleitung bleiben aufgrund der Datenlage jedoch offen.

Medikamentöse Geburtseinleitung?

In Deutschland wird etwa jede fünfte Geburt eingeleitet. Für die medikamentöse Geburts­einleitung stehen verschiedene Wirkstoffe zur Verfügung, die als Tablette, Gel oder Zäpfchen in der Scheide oder als „Wehentropf“ zum Einsatz kommen. Dazu gehören Misoprostol, Dinoproston und Oxytoxin. Häufig wird der Wirkstoff Misoprostol gewählt. Doch Misoprostol geriet vor einigen Jahren in heftige Kritik, weil es damals nur als Magenmittel zugelassen war und schwere Komplikationen bei eingeleiteten Geburten bekannt wurden.

Neues Medikament für die Geburtseinleitung seit 2020

Nach der Kritik an dem Misoprostol-haltigen Magenmittel Cytotec®, kam im September 2020 ein Mittel auf den Markt, das den Wirkstoff in einer für die Geburtseinleitung geeigneten Dosis enthält. Doch damals ließ sich die Frage nicht beantworten, ob Angusta® besser ist als andere Mittel, die bereits für die Geburtseinleitung zugelassen sind.

Medikamente zur Geburtseinleitung: Risiken durch falsche Anwendung

Augusta® ist nun besser untersucht. Zu vielen Fragen gibt es inzwischen mehr Erkenntnisse. Hoffte man anfangs, die Probleme seien durch die geeignete Dosierung gelöst, meldete das Bundesinstitut für Arzneimittel (BfArM) jedoch kürzlich schwere Fälle von unerwünschten Wirkungen. Dahinter stecken auch viele Probleme, die durch korrektes Anwenden vermeidbar sind. Das zeigt: Bei Misoprostol kommt es auf die korrekte Anwendung an.

