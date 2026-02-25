Zum Inhalt springen
© undefined/iStock

Vorsicht mit Tramadol bei chronischen Schmerzen

Opioid kaum besser als Placebo

Studien weisen darauf hin, dass das Schmerzmittel Tramadol kaum besser gegen chronische Schmerzen wirkt als ein Placebo – zudem kann es vermehrt Nebenwirkungen verursachen.

Eine systematische Übersichtsarbeit, die Ende 2025 erschien, untersuchte, wie wirksam und sicher das Opioid Tramadol in der Behandlung chronischer, nicht tumorbedingter Schmerzen ist. Dabei wurden Ergebnisse aus 19 randomisierten kontrollierten Studien eingeschlossen. An den Studien nahmen 6.506 Patient:innen mit chronischen Rücken (…)

Stand: 25. Februar 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 02/2026 / S.25

