Rückenoperation: Ja oder nein?

IQWiG bietet Entscheidungshilfen für Eingriffe am Rücken

In seinem Patientenportal bietet das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) Entscheidungshilfen für Patient:innen mit Rückenbeschwerden wie Bandscheibenvorfall, Spinal­kanalstenose, Wirbelgleiten und Facettensyndrom an. Viele Betroffene hoffen auf Besserung durch eine Operation. Bekannt ist allerdings, dass in Deutschland oft zu schnell operiert wird. Was bringen stattdessen Schmerz- oder Physiotherapie? Eine Entscheidung für oder gegen eine Therapieoption zu treffen, ist nicht immer leicht.

Die Entscheidungshilfen des IQWiG zeigen die Vor- und Nachteile der Behandlungsmöglichkeiten auf, erklären Abläufe und für wen die jeweilige Behandlung geeignet ist. Sie beschreiben auch die Erfolgsaussichten und Nebenwirkungen der Varianten. Betroffene erhalten außerdem Hinweise auf weitere Unterstützungsmöglichkeiten und ihr Recht auf eine Zweitmeinung in bestimmten Fällen.

Interessierte können die Entscheidungshilfen herunterladen und allein oder gemeinsam mit Arzt oder Ärztin ausfüllen.1

PDF-Download

– Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2025 / S.15

Immer auf dem Laufenden mit unserem kostenlosen GPSP-Newsletter!