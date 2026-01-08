Zum Inhalt springen
Low-Dose-Bestrahlung bei Arthrose

Was bringt die Behandlung wirklich?

Die Low-Dose-Bestrahlung wird in Deutschland bei Arthrose eingesetzt. Doch wie gut ist diese Therapie tatsächlich untersucht und ist sie sinnvoll? Ein Blick auf die Studienlage zeigt: Zweifel am Nutzen sind angebracht. Mögliche Risiken sollten berücksichtigt werden.

Arthrosen, schmerzhafte Abnutzungserscheinungen der Gelenke, sind weit verbreitet. Besonders in stark beanspruchten Gelenken wie Hüfte oder Knie führen Knorpelschäden und entzündliche Prozesse häufig zu Beschwerden. Von der Krankenkas (…)

Stand: 8. Januar 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 01/2026 / S.09

