Informationen über Arzneimittel für ältere Menschen

Wo findet sich die Priscus-Liste?

In GPSP 1/2024 haben Sie einen Hinweis gegeben, dass die Priscus-Liste auf der Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in einer Fassung für Patienten verfügbar sei. Diese Aussage ist offenbar nicht mehr aktuell. Ich habe auf der Website des Ministeriums das Stichwort Priscus-Liste eingegeben (…). Bei jedem dieser Links habe ich die Mitteilung „Seitenladefehler“ erhalten. Vielleicht können Sie die Sache noch einmal überprüfen und entweder auf ihrer Website oder in der nächsten Nr. eine korrekte Angabe, wo man die Priscus-Liste in einer Form, die für Laien brauchbar ist, finden kann. Mit freundlichen Grüßen E.K.

GPSP: Danke für Ihren Hinweis. Die Priscus-Liste bietet Informationen über Arzneimittel, die für ältere Menschen schlecht verträglich sind. Die allgemeine Suche auf der Seite des BMBF funktioniert leider schlecht und führt mit dem Suchbegriff „Priscus“ zu keinen brauchbaren Ergebnissen. Zum Dokument findet man nur umständlich über den Menüpunkt >Service >Publikationen und erst im Suchfenster dort hat man mit „Priscus“ Erfolg. Der direkte Link zur Priscus-Liste ist folgender:

www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/6/30751_Medikamente_im_Alter.html. Er ist sowohl auf unserer Website als auch in der PDF des Hefts korrekt verlinkt. In der gedruckten Fassung des Hefts verkürzen wir meist aus Platzgründen und weil wohl kaum jemand lange URLs abtippt, die Links auf die Homepage, also hier auf www.bmbf.de. In der Regel überprüfen wir, ob sich das entsprechende Dokument auf der Homepage mit der Suche leicht finden lässt. Das hatten wir bei der Priscus-Liste ausnahmsweise leider nicht gemacht. Abonnent:innen empfehlen wir, für die Suche nach verlinkten Quellen die Online-Fassung der Artikel zu nutzen, dort sind stets die vollständigen URLs hinterlegt und können direkt angeklickt werden.

