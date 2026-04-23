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© Tatiana Sviridova/iStock

Gewichtsveränderungen unter Antidepressiva

Was bewirken Medikamente aus der Gruppe der SSRI?

Antidepressiva stehen allzu häufig auf dem Rezeptblock. Dabei haben sie neben erwünschten auch unerwünschte Effekte. Die Gewichtszunahme kann eine wichtige Rolle für den Behandlungserfolg spielen.

Antidepressiva werden aus vielerlei Gründen verordnet: bei Depressionen, chronischen Schmerzen, Schlafproblemen, Angstzuständen, Ess- und Somatisierungsstörungen. Etwa sechs bis neun Prozent der Deutschen erhalten mindestens einmal im Jahr ein Rezept für ein Antidepressivum, Frauen deutlich häufiger als (…)

Stand: 23. April 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2026 / S.09

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