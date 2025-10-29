€ An einer klinischen Studie teilnehmen – oder nicht?
Was bei der Entscheidung hilft
Klinische Studien untersuchen die Wirksamkeit und Sicherheit von Medikamenten oder Medizinprodukten am Menschen. Sie sind unter anderem wichtig, um herauszufinden, ob ein Mittel mehr nutzt als schadet. Was muss bei einer Teilnahme an einer klinischen Studie beachtet werden?
Vielleicht hat Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Sie schonmal gefragt, ob Sie an einer klinischen Studie teilnehmen möchten oder Sie finden eine Studie interessant, von der Sie gehört haben und denken nun darüber nach, an der Untersuchung (…)