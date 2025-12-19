Zum Inhalt springen

Angeblicher Test für Fatburner

Warentest Deutschland – Test oder Werbung?

„Wir haben über 30 Abnehmprodukte ausgiebig getestet“ behauptet „Warentest Deutschland“.1 Allerdings wird nur der Gewinner ausführlich dargestellt und es gibt gleich dreimal einen Link zum Shop des Anbieters.

Bereits 2022 hat der Bundesgerichtshof für ein ähnliches Produkt entschieden, dass Nahrungsergänzungsmittel mit der Bezeichnung „Fatburner“ weder in den Handel kommen noch so beworben werden dürfen.2

Angeblich haben 14 Personen das Produkt zehn Wochen lang getestet un (…)

Stand: 19. Dezember 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 01/2026 / S.27

