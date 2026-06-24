Sollten Schwangere zusätzliche Vitamine einnehmen?

Folsäure, Jod und Co.: Nährstoffe in der Schwangerschaft
Auf welche Nährstoffe und Spurenelemente sollten Frauen, die ein Kind erwarten, besonders achten? Welche Empfehlungen gibt es für die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln?
Wenn ein Kind unterwegs ist, machen sich viele Frauen Sorgen, ob die Nährstoffe, die sie mit der Nahrung aufnehmen, für eine gesunde Entwicklung des Babys ausreichen oder ob sie zusätzlich Vitaminpräparate nehmen sollten. An den allgemeinen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) können sich auch werdende (…)