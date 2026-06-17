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© 3d_kot/iStock

Nach der Operation plötzlich verwirrt

Wie ein Delir verhindert werden kann

Nach größeren Operationen entwickelt etwa jede vierte ältere Person vorübergehend einen Zustand starker Verwirrung. Durch gezielte Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Risiko ­jedoch häufig senken.

Bei einem postoperativen Verwirrungszustand, mit Delir bezeichnet, handelt es sich um eine meist vorübergehende Störung der Gehirnfunktion, die typischerweise in den ersten Stunden nach der Operation beginnt. Außerdem haben Menschen, die viele Medikamente einnehmen, ein erhöhtes Risiko für ein Delir.< (…)

Stand: 17. Juni 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 04/2026 / S.06

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