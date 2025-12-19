€ Krankmachende Bakterien in Blatt- und Graspulvern
Risiken bei Verzehr als Nahrungsergänzung
Getrocknete Blatt- und Graspulver sollen eine gesunde Ernährung unterstützen können. Erwiesen ist ihr Nutzen nicht. Einige Produkte können hingegen gesundheitsschädlich sein.
„Vor dem Verzehr durcherhitzen.“ Für rohes Hackfleisch ist dieser Hinweis gesetzlich vorgeschrieben. Denn es ist naturgemäß mit Bakterien belastet und bietet ihnen gute Vermehrungsbedingungen. Erst das ausreichende Erhitzen macht aus rohem Hackfleisch ein sicheres Lebensmittel. Diese Praxis ist den meisten Menschen beka (…)