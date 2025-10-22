Zum Inhalt springen
Grüntee-Extrakt und Matcha

Superfood oder Gesundheitsrisiko?

Ein Matcha-Latte im Café, Kapseln aus der Drogerie, Pulver im Müsli: Produkte aus Grüntee stehen heute für einen gesunden Lebensstil. Doch Belege für gesundheitliche Vorteile sind dünn und mögliche Nebenwirkungen keineswegs harmlos.

Sekundäre Pflanzenstoffe

liefern im Unterschied zu Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten keine Energie. Es handelt sich um Farb-, Duft-, Aroma- und Abwehrstoffe in Pflanzen.

Stand: 22. Oktober 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2025 / S.12

