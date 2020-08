Glosse: Unfassbar transparent

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2020 / 05 S. 18

2019 haben Pharmaunternehmen 629 Millionen Euro an Ärztinnen und Ärzte in Deutschland verteilt. An Patientenorganisationen flossen weitere 7,1 Mio. Euro. Das lässt uns der Interessenverband Vfa unter der Überschrift „Transparentes Gesundheitswesen nimmt Gestalt an“ wissen.