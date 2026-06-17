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© Jakob Frey-Schaaber

Gefährlich: Lugolsche Lösung

Extreme Jodwerte schaden der Gesundheit

Die Einnahme von Lugolscher Lösung wird im Internet und in den sozialen Medien als gut für die Schilddrüse, das Immunsystem und gegen alle möglichen Erkrankungen angepriesen. Die Lösung enthält sehr große Mengen von Jod, ist aber nur zum äußeren Gebrauch bestimmt und sollte keinesfalls eingenommen werden.1

Mit nur einem Tropfen der Lösung wird die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für Erwachsene tolerierbare Obergrenze für die Zufuhr von Jod aus allen Quellen (a (…)

Stand: 17. Juni 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 04/2026 / S.22

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