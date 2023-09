Editorial 05/2023

Liebe Leserin, lieber Leser,

Herzschwäche betrifft jeden Zehnten über siebzig. In den letzten Jahren kommen zunehmend die ursprünglich für Diabetes zugelassenen SGLT-2-Hemmer zum Einsatz. Was bringen sie? Bleiben wir bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Cholesterinsenker sind ein übliches Therapieprinzip. Wir greifen die andauernde Diskussion um die bestmögliche Dosierung dieser Mittel auf.

Das ideale Mittel gegen Migräne ist noch nicht gefunden, manche Betroffene hoffen auf bessere Wirkstoffe. Seit März ist Lasmiditan auf dem Markt. GPSP wägt ab, ob das neue Medikament einen Zusatznutzen bringt.

Die Hitzewellen sind vorüber, aber in den kommenden Jahren könnten Extremtemperaturen weiter zunehmen. Zeit, ein Buch diesem Thema in seiner ganzen Breite zu widmen. GPSP hat für Sie hineingeschaut. Zum gleichen Themenkomplex berichten wir, was das Hautkrebs-Screening bringt.

Bis zum Herbst und Winter ist es nicht mehr lang, dann dürften Erkältungen wieder deutlich zunehmen, und damit die Frage nach Hustenmitteln. Pflanzliche Präparate sind beliebt. GPSP schaut nach, was Thymian & Co. bewirken.

Noch ein Dauerbrenner, im wahrsten Sinne des Wortes: Blasenentzündungen. Auch hier wird gerne zu „natürlichen“ Mitteln gegriffen, statt gleich zu Antibiotika. Was helfen dabei Cranberrys?

Das und vieles mehr verspricht interessante Leseunterhaltung,

Ihr Reinhard Bornemann

