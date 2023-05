Editorial 03/2023

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der Digitalisierung des Gesundheitswesens liegen viele Chancen, aber auch Risiken. Beide Aspekte werden in der Diskussion gerne über- oder untertrieben, je nachdem aus welcher Perspektive auf das Thema geschaut wird. Im vorliegenden Heft können Sie nachlesen, was bereits heute mit unseren persönlichen Gesundheitsdaten geschieht.

In der nächsten Ausgabe wollen wir dann besprechen, was die Zukunft bringen könnte und auch kritische Fragen stellen, beispielsweise zum individuellen Datenschutz.

Dass Naturprodukte und Nahrungsergänzungsmittel oft nicht halten, was uns die Werbung verspricht und dass sie für ihre Anwender:innen auch mit Risiken verbunden sein können, das wissen regelmäßige Leser:innen von Gute Pillen – Schlechte Pillen.

Dies zeigt auch das Beispiel Teebaumöl. Dieses ätherische Öl wird als Naturkosmetik zur Anwendung auf der Haut beworben. Angeblich soll es bei Akne, Schuppenflechte oder Hautinfektionen helfen. Wissenschaftliche Belege hierfür fehlen. Dafür kann es Kontaktallergien und Augenreizungen auslösen.

In unserer Rubrik „Rückblende“ beschäftigen wir uns mit spannenden und kuriosen Episoden aus der Medizinhistorie. Warum wir die Geschichte(n) um Medikamente zum Abnehmen als eine „Horrorshow“ bezeichnen, können Sie in diesem Artikel nachlesen.

Nun wünsche ich Ihnen dabei und bei der Lektüre von vielen weiteren interessanten Artikeln in diesem Heft viel Freude,

Ihr Jochen Schuler

