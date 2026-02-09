Diagnosen aus der Drogerie – ist das sinnvoll?

Was Verbraucherschützer zu den Selbstzahler-Angeboten sagen

In Zeiten, in denen es schwierig sein kann, zeitnah einen Arzttermin zu bekommen, klingt das Angebot der Drogeriemarktkette dm verlockend. In einigen Filialen gibt es seit Kurzem Blutanalysen, Augen­screenings und Hautanalysen, für die zum Teil Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt wird. Je nach gebuchtem Paket kosten die Dienstleistungen zwischen 10 und 70 Euro.

Das Angebot ruft jedoch Kritik hervor. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg vergleicht die dm-Angebote mit IGeL-Leistungen, also Angeboten in Arztpraxen, für die Patient:innen selbst zahlen müssen. Die Verbraucherschützer fordern, dass die Drogerie­kette klar benennt, was das Angebot leistet und was nicht, damit Verbraucher:innen keine falschen Erwartungen haben.

dm bietet jetzt KI-gestützte Diagnosen an

Aktuell testet die Drogeriemarktkette dm in ausgewählten Filialen verschiedene Gesundheitsdienstleistungen: Augenscreenings und Hautanalysen in jeweils fünf Städten sowie Blutanalysen in zwei Städten. Die Hautanalysen können per Smartphone-App, aber auch ortsunabhängig erworben werden. Für das Augenscreening und die Hautanalysen werden KI-gestützte telemedizinische Dienste von Partnerunternehmen eingesetzt, für die Laboranalysen kooperieren die Märkte mit einem Laborunternehmen. Das Angebot ruft Kritik hervor.

Krankheitssymptome und Beschwerden per App deuten?

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), auch Gesundheits-Apps genannt, haben immer häufiger diagnostische und therapeutische Funktionen. Symptomchecker wie Ada und Symptomate arbeiten mit Künstlicher Intelligenz und versprechen, die Beschwerden richtig einzuordnen. Aber wie gut sind die Diagnosen aus der App? Und was passiert, wenn die Diagnose falsch ist?

Der IGeL-Monitor bewertet Methode zur Nagelpilz-Behandlung

Die Lasertherapie bei Nagelpilz zählt zu den Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) – Patient:innen zahlen sie also selbst. Nagelpilz ist eine hartnäckige Pilzinfektion meist der Zehen-, aber auch der Fingernägel. Sie tritt recht häufig auf – in Deutschland sind etwa 12 von 100 Personen davon betroffen. Neben medikamentös-chemischen Ansätzen mit Tabletten, Lacken und Cremes ist auch die Lasertherapie eine Behandlungsmöglichkeit. Doch lohnt es sich wirklich, dafür Geld auszugeben?

Selbstzahlerleistungen in der Arztpraxis sind weit verbreitet

Rund 2,4 Milliarden Euro pro Jahr verdienen Arztpraxen mit individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) laut IGeL-Report 2024. In einer Umfrage an 2.000 gesetzlich Versicherten gab etwa ein Drittel an, dass in den letzten zwölf Monaten eine Arztpraxis ihnen beim Besuch IGeL angeboten hatte. Besonders häufig kam das in den Bereichen Frauenheilkunde, Allgemeinmedizin und Augenheilkunde vor. Ein Problem dabei: Gesetzlich Versicherte erhalten vielerorts weiterhin nur unzureichende Informationen zum oft geringen oder nicht belegten Nutzen und dem teils erheblichen Risiko von individuellen Gesundheitsleistungen. Was Patient:innen tun können, wenn es IGeL-Ärger gibt, erklären zwei Mitarbeiter:innen der Verbraucherzentrale in dieser Folge des IGeL-Monitor-Podcasts.

Immer auf dem Laufenden mit unserem kostenlosen GPSP-Newsletter!