©D-Keine/iStock

Arzneimittel in der Umwelt: Wenig bekannte Nebenwirkung

Wirkstoffrückstände gefährden Mensch und Tier

Arzneimittel sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung. Doch sie geraten zunehmend in die Umwelt. Welche Medikamente sind problematisch? Warum lösen Kläranlagen das Problem nicht allein? Und wie kann man zur Entlastung der Ökosysteme beitragen?

Rund 2.500 Arzneimittelwirkstoffe sind in Deutschland für den menschlichen Gebrauch zugelassen. Etwa die Hälfte davon bräuchte eigentlich eine Umweltprüfung – doch genau das passiert nicht zwangsläufig. Bislang müssen nur Medikam (…)

Stand: 22. Oktober 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2025 / S.08

