Arzneimittel in der Umwelt: Wenig bekannte Nebenwirkung
Wirkstoffrückstände gefährden Mensch und Tier
Arzneimittel sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung. Doch sie geraten zunehmend in die Umwelt. Welche Medikamente sind problematisch? Warum lösen Kläranlagen das Problem nicht allein? Und wie kann man zur Entlastung der Ökosysteme beitragen?
Rund 2.500 Arzneimittelwirkstoffe sind in Deutschland für den menschlichen Gebrauch zugelassen. Etwa die Hälfte davon bräuchte eigentlich eine Umweltprüfung – doch genau das passiert nicht zwangsläufig. Bislang müssen nur Medikam (…)