©technotr_iStock

Wirklich mehr Muskelkraft mit Kreatin?

Was Kreatin ist und was es kann

Als Wundermittel für starke Muskeln gefeiert und inzwischen sogar im Pudding: Kreatin ist überall. Doch wie viel Wirkung steckt hinter dem Hype?

Weißes Kreatinpulver gehört als Nahrungsergänzungsmittel längst zum Standardsortiment von Supermärkten und Drogerien. Seit Kurzem steht sogar mit Kreatin angereicherter Pudding im Kühlregal. Der Markt für Kreatinsupplemente boomt: In Deutschland machten Hersteller 2024 einen Umsatz von rund 68 Millionen Euro, bis 2033 wird ein Wachstum auf etwa 360 Mill (…)

Stand: 19. Februar 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 02/2026 / S.12

Schlagwörter