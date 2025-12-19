Was hilft bei Erbrechen nach Cannabis-Konsum?

THC-haltiges Cannabis kann zu starkem Erbrechen führen
Bei Menschen, die sehr viel Cannabis mit hohem THC-Gehalt konsumieren, kann es zu starkem Erbrechen kommen. Der Mechanismus, der dazu führt, ist noch nicht geklärt.
In der medizinischen Fachliteratur wurde zuletzt wiederholt auf ein bizarres Phänomen im Rahmen von intensivem Cannabiskonsum hingewiesen.1 Die Betroffenen leiden über Monate immer wieder unter tagelanger starker Übelkeit und häufigem Erbrechen, oft mehr als zehnmal am Tag. Sie haben starke Bauchschmerzen und sehr oft Magen- und Schluc (…)