Sucralose nicht erhitzen

Der Süßstoff darf nicht für Backwaren verwendet werden

Der Süßstoff Sucralose (E955) darf nicht erhitzt werden, weil sich dabei Chlorverbindungen bilden können, deren Auswirkungen auf die Gesundheit unbekannt sind.1 Davor warnt die europäische Lebensmittelbehörde EFSA.

Anlass war ein Antrag der Industrie, den Süßstoff auch für Backwaren verwenden zu dürfen. Den lehnte die EFSA wegen Sicherheitsbedenken ab. Was für Fabriken gilt, ist auch in Ihrer Küche zu bedenken: Sie sollten Speisen, die Sie kochen, braten oder backen wollen, besser nicht mit Sucralose süßen. Sucralose ist oft in Light- und Zero-Getränken enthalten. Es muss auf der Zutatenliste stehen.

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– Gute Pillen – Schlechte Pillen 04/2026 / S.15

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