Gesundheitlicher Nutzen wissenschaftlich weiterhin nicht belegt

Hersteller von Säuglingsanfangs- und Folgenahrung bieten ihre Produkte teilweise mit einem Zusatz von Probiotika an. Das sind Bakterienstämme, die positive Wirkungen auf die Gesundheit der Säuglinge haben sollen.1 Die Hersteller werben damit, dass Säuglinge dadurch weniger Infektionen, wie zum Beispiel Magen-Darm-Infekte, bekommen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat solche Produkte erneut unter die Lupe genommen und kommt zu dem Schluss, dass ein gesundheitlicher Nutzen von Säuglingsnahrung mit Probiotika wissenschaftlich nicht belegt ist. So gibt es bislang keine Nachweise dafür, dass Säuglinge durch diese Produkte seltener Durchfall bekommen.

Aus den vorliegenden Daten lassen sich keine unerwünschten Wirkungen der untersuchten Bakterienstämme für gesunde Säuglinge ableiten, allerdings ist die Sicherheit in dieser Altersgruppe bislang auch wenig untersucht.

Das Fazit des BfR: „Angereicherte Säuglingsnahrungen sind für die Ernährung von gesunden Säuglingen nicht besser geeignet als herkömmliche Säuglingsanfangs- oder Folgenahrung.“ Das BfR hält qualitativ hochwertige Studien für notwendig.

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– Gute Pillen – Schlechte Pillen 04/2026 / S.15

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