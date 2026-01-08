€ Nahrungsergänzungsmittel Astaxanthin: überflüsssig und schädlich
Verbraucherschützer warnen vor Risiken
Astaxanthin färbt nicht nur Flamingos. Der natürliche Farbstoff findet sich inzwischen auch in Nahrungsergänzungsmitteln, die mit vielen Gesundheitsversprechen angepriesen werden.
Flamingos, Lachse und Krebse verdanken ihre rötliche Farbe Astaxanthin. Diesen Farbstoff produziert die Blutregenalge Haematococcus pluvialis. Kleine Krebse, die sich von dieser Mikroalge ernähren, speichern ihn in ihrem Gewebe und geben ihn an Fische weiter, von denen sie gefressen werden. So wandert Astaxanthin durch di (…)