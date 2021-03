Geldflüsse in der Medizin

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2021 / 02 S. 18

Gute Pillen - Schlechte Pillen finanziert sich über Abos und nicht über Werbung oder Geld von Interessengruppen. Das erhält unsere Unabhängigkeit!

Wenn Ärztinnen und Ärzte finanzielle Beziehungen zu Pharmaunternehmen haben, kann das ihre Einschätzungen zu medizinischen Behandlungen verzerren. Das ist seit Langem bekannt. Bisher werden solche Beziehungen in Deutschland nicht systematisch erfasst. Das lässt Raum für unvollständige Angaben und verschwiegene Interessenkonflikte. Und genau diesen will das Rechercheprojekt „Follow the Grant“ auf die Spur kommen.