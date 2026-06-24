Das neue Leben der Gesundheitsdaten

Was in Deutschland mit den Informationen aus Krankenakten passiert
Mit dem Register des Forschungsdatenzentrums Gesundheit wird sichtbar, wer deutsche Krankheitsdaten nutzt. Zugleich wächst die Sorge, dass die elektronische Patientenakte zur Schaltzentrale einer immer größeren Dateninfrastruktur wird.
Hinter dem Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ) verbirgt sich ein veritabler gesundheitspolitischer Umbau: Gesundheitsdaten werden systematisch als auswertbare Dateninfrastruktur organisiert. Die Datengrundlage ist beträchtlich. Sie umfasst die den Krankenkassen vorl (…)