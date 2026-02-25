Zum Inhalt springen
© adreswd/iStock

COPD richtig behandeln

Wann sind Medikamente notwendig?

Die wichtigsten Mittel zur Kontrolle der COPD sind inhalative Medikamente in Form von Sprays. Sie werden häufig eingesetzt, sind aber mit hohen Kosten verbunden. Bei Patient:innen, die keine oder nur milde COPD-Symptome haben, ist der Nutzen der Sprays nicht belegt.

Die COPD (engl. chronic obstructive pulmonary disease, chronisch obstruktive Lungenerkrankung) ist eine meist über Jahrzehnte verlaufende Erkrankung der Atemwege. Die Bronchien sind chronisch entzündet und verengt, die Lungenbläschen über (…)

Stand: 25. Februar 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 02/2026 / S.07

