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© Jakob Frey-Schaaber

Abnehmspritzen: Zuviel des Guten?

Überdosierung kann unangenehme Folgen haben

GLP-1-Rezeptoragonisten, besser bekannt als Abnehmspritzen, erleben einen globalen Boom. Doch internationale Daten zeigen: Manche Menschen landen inzwischen wegen Fehlanwendungen in der Notaufnahme.

GLP-1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid oder Tirzepatid regu­lieren den Blutzuckerspiegel, verzögern die Magenentleerung und signalisieren dem Gehirn ein Sättigungsgefühl. Sie kommen bei Typ-2-Diabetes ebenso zur Anwendung wie bei Übergewicht. Eine Überdosierung kann zu schweren Magen-Darm-Beschwerden wie (…)

Stand: 26. August 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2026 / S.22

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