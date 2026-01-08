€ Genetische Tests zur individuellen Verbesserung der Therapie
Gezielter Einsatz von Medikamenten – Vision oder Realität?
Ziel pharmakogenetischer Tests ist es, die Auswahl von individuell geeigneten Medikamenten zu verbessern und Nebenwirkungen zu verringern. Das ist bewährt bei anlassbezogener und zielgerichteter Gendiagnostik. Ungezielte Tests sind hingegen ohne Mehrwert und verunsichern nur.
Seit der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts im Rahmen des weltweiten Humangenomprojekts HUGO (HUman Genome Organisation)1 rund um die Jahrtausendwende drängen immer mehr medizinische Anwendungen, vor allem Diagnostika, auf B (…)