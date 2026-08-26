€ Energydrinks: Gesundheitsrisiken für Jugendliche
Wie lassen sich die Risiken einschätzen?
Energydrinks sind bei Jugendlichen sehr beliebt. Viele trinken sie regelmäßig, um sich wacher und fitter zu fühlen. Allerdings können die Inhaltsstoffe gesundheitliche Risiken bergen – vor allem, wenn man große Mengen zu sich nimmt.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat sich erneut die Studienlage zu Energydrinks angesehen und die Gesundheitsrisiken für Kinder und Jugendliche bewertet.1 Dabei unterscheidet es drei Formen des Konsums: akut hoher Verzehr, moderater Konsum (akut oder chro (…)