Buchtipp: Handbuch Pflege

Nützliche Vordrucke für die Organisation der Pflege
Pflegende Angehörige müssen sich um viele Formalitäten kümmern, bevor sie Unterstützungsleistungen erhalten, zum Beispiel Anträge stellen und die passende Pflegedienstleistung und zuständige Ansprechpartner:innen finden. Das Handbuch Pflege bietet dafür zahlreiche Tipps, Checklisten, Formulare und Musterschreiben.
Wie wird eine Pflegebedürftigkeit festgestellt und wo müssen welche Anträge eingereicht werden, damit die Pflegekasse Geld für den Pflegeaufwand überweist? Das ist nur eine von viel (…)