Buchtipp: Gefährlich leckeres Fertigessen

Wie hoch verarbeitete Lebensmittel der Gesundheit schaden
Hochverarbeitete Lebensmittel können die Hunger- und Sättigungssignale im Körper verändern. Das Buch von Chris van Tulleken erklärt, warum das so ist und welche Rolle die Tricks der Lebensmittelindustrie für die weltweite Zunahme von Adipositas spielen.
Zweifellos ist Übergewicht ein großes Problem – sowohl für alle, die betroffen sind als auch für die Gesellschaften als Ganzes. Meistens wird das Problem darauf zurückgeführt, dass die Menschen zu viel essen und sich zu wenig bewegen. Beliebt (…)