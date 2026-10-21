€ Was machen Abnehmmittel mit Knochen und Muskeln?
Gewichtsverlust entsteht nicht nur durch den Abbau von Körperfett
Die Kilos purzeln – doch was passiert dabei eigentlich mit dem Rest des Körpers? Abnehmmittel (GLP-1-Rezeptoragonisten) verändern nicht nur die Zahl auf der Waage, sondern beeinflussen auch Knochen und Muskeln. Wie genau ist jedoch oft noch unklar.
Beim Abnehmen mithilfe von GLP-1-Rezeptoragonisten – häufig als „Abnehmspritzen“ bezeichnet, inzwischen jedoch auch in Tablettenform verfügbar – geht nicht nur Körperfett verloren. Auch ein Teil der sogenannten fettfreien Masse wird abgebaut.1 (…)