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© aprott/iStock

Was machen Abnehmmittel mit Knochen und Muskeln?

Gewichtsverlust entsteht nicht nur durch den Abbau von Körperfett

Die Kilos purzeln – doch was passiert dabei eigentlich mit dem Rest des Körpers? Abnehm­mittel (GLP-1-Rezeptoragonisten) verändern nicht nur die Zahl auf der Waage, sondern beeinflussen auch Knochen und Muskeln. Wie genau ist jedoch oft noch unklar.

Beim Abnehmen mithilfe von GLP-1-Rezeptoragonisten – häufig als „Abnehmspritzen“ bezeichnet, inzwischen jedoch auch in Tablettenform verfügbar – geht nicht nur Körperfett verloren. Auch ein Teil der sogenannten fettfreien Masse wird abgebaut.1 (…)

Stand: 21. Oktober 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2026 / S.17

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