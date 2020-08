Was ich will

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2020 / 05 S. 19

Krankheit und Sterben sind Themen, die gefühlt oft weit weg sind. Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie kann eine intensive medizinische Behandlung aber manchmal ganz schnell nötig werden. Gut, wenn man sich schon vorher überlegt hat, was man möchte und was nicht.1