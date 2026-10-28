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© Jakob Frey-Schaaber

Orlistat zum Abnehmen: Nierensteine

Risiken bei geringem Nutzen

Die US-Zulassungsbehörde FDA warnt vor Nierensteinen und Nierenschäden nach der Einnahme des Abnehmmittels Orlistat.1 Zwar scheint das Problem selten aufzutreten, aber wer das Medikament einnimmt und Symptome einer Nierenschädigung oder von Nierensteinen verspürt, wie beispielsweise Rücken- oder Leistenbeschwerden, Schmerzen beim Wasserlassen, Blut im Urin, Schwellungen an Füßen und Beinen oder geringeren Harndrang, sollte die Einnahme von Orlistat stoppen und einen Arzt oder Ärztin aufsuchen.

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Stand: 28. Oktober 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2026 / S.22

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