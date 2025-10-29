Zum Inhalt springen
©asbe_iStock

Neu: Rimegepant zur Vorbeugung von Migräne

Was wir wissen und was nicht

Was ist das? Rimegepant ist zwar seit 2022 EU-weit zugelassen,1 aber erst seit Juni 2025 in Deutschland erhältlich. Der Wirkstoff ist sowohl zur Vorbeugung von Migräne für Menschen mit mindestens vier Migränetagen pro Monat als auch für die akute Behandlung geeignet (darüber berichten wir in einer späteren Ausgabe). Die Patient:innen nehmen zur Vorbeugung jeden zweiten Tag eine 75 mg Tablette ein. Rimegepant kann Migräneanfälle um durchschnittlich einen Migränetag pro Monat im Vergleich zu einer Therap (…)

Stand: 29. Oktober 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2025 / S.11

