Medikamente nach dem Krankenhaus

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2022 / 01 S. 16

Gute Pillen - Schlechte Pillen finanziert sich über Abos und nicht über Werbung oder Geld von Interessengruppen. Das erhält unsere Unabhängigkeit!

Was ist rosa und hat es eilig? Kein Scherz: Bei Entlassrezepten aus dem Krankenhaus sollten Sie sich sputen, denn sie sind nur begrenzte Zeit in der Apotheke einlösbar: Was Sie dazu wissen müssen.