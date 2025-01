Editorial 01/2025

Liebe Leserin, lieber Leser,

helfen Zuckerspritzen gegen Kniebeschwerden? Klingt zu schön, um wahr zu sein? Wir haben die Fakten unter die Lupe genommen. Blättern Sie um und lesen selbst, was hinter den süßen Versprechungen steckt.

Gleich dreimal beschäftigt uns das Thema Schwangerschaft: Kann frau wirklich wegen der Abnehmspritze schwanger werden? (S. 8) Während einer Schwangerschaft die Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, ist sicher sinnvoll. Aber es gibt auch zu viel des Guten (S. 10). Und schließlich geht es auch um den Klimawandel: Drohen mehr Frühgeburten? (S. 25)

Das Praktische kommt nicht zu kurz. Es spielt eine Rolle, wie Sie Ihren Arm bei der Blutdruckmessung halten. Das ist auch in der Arztpraxis wichtig. Worauf Sie achten müssen, damit keine falschen Werte gemessen werden, erklären wir auf S. 9. Sie haben längst ein Schreiben Ihrer Krankenkasse bekommen, dass es ab Januar eine elektronische Patientenakte (ePA) für Sie gibt. Was spricht eigentlich für die ePA und was dagegen? Und welche Entscheidungen können Sie über ihren Inhalt treffen? (S. 16)

Manche Apotheken machen gute Geschäfte mit der Herstellung von Infusionslösungen für die Krebsbehandlung. Sie spiegeln den Krankenkassen höhere Preise vor, als sie für die notwendigen Medikamente tatsächlich bezahlen müssen. Die Politik kennt das Problem, ist aber untätig geblieben (S. 7). Dagegen wurde der Wunsch einer Pharmafirma erfüllt, Rabatte nach der Nutzenbewertung geheim zu halten. Mehr über das Geschäft mit einem Geschmäckle auf S. 13.

Erhellende Lektüre wünscht Ihnen

Jörg Schaaber

